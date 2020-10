POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Zeugen gesucht Am Freitag, 30.10.2020, gegen 18:25 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Media-Markt-Parkplatz in Heilbronn. Der Fahrer eines blauen PKW Ford Fiesta parkte rückwärts aus. Als er sich bereits mit seinem Heck auf der Fahrbahn befand versuchte ein silberner oder grauer Opel Astra mit überhöhter Geschwindigkeit noch an dem Ausparker in Richtung Ausfahrt Edisonstraße vorbeizufahren. Es kam zu einem Zusammenstoß im Bereich des hinteren rechten Kotflügels des PKW Ford und der linken Fahrzeugseite des PKW Opel. Der Opel Astra muss im Bereich der vorderen linken Stoßstange, sowie der Fahrerseite Be-schädigungen aufweisen. Ohne sich um den entstanden Fremdschaden von ca. 3000 Euro zu kümmern verließ der Opel den Parkplatz in Richtung Edisonstraße. Das Polizeirevier Heilbronn, Tel. 07131/104-2500, hofft auf Zeugen die Angaben zu dem Ver-ursacher machen können, da der Parkplatz stark frequentiert war.

Heilbronn: Rasender Überholender verursacht Unfall und haut ab

Am Samstag, 31.10.2020, gegen 03.47 Uhr, befuhr ein 19-jähriger mit einem BMW 530D die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Etzelstraße. Nach seinen Angaben und die eines entge-genkommenden Zeugen wurde der BMW auf Höhe der Lieferantenzufahrt Musik Park von einem unbekannten Pkw überholt. Dieser scherte anschließend so knapp vor dem BMW ein, dass dieser nach rechts ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Der BMW prallte gegen einen, auf dem Parkstreifen abgestellten, Lkw. Die komplette Front des BMW wurde unter dem Unterfahrschutz eingeklemmt. Sein Fahrer und der 15-jähriger Beifahrer wurden beide schwer verletzt. Sachschaden ca. 18.000 Euro. Der Überholende setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern Das Polizeirevier bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden. Das Polizeirevier Heilbronn ist unter Tel.: 07131/104-2500 erreichbar.

Hohenlohekreis Neuenstein: Wohnungseinbruch Am Donnerstag, 29.10.2020, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr, hebelte ein Unbe-kannter an der von der Straße abgewandten Südseite eines Einfamilienhauses im Auweg ein ebenerdig liegendes Fenster zum Schlafzimmer auf und stieg ins Gebäude ein. Im Erdgeschoß wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Aus dem Schlafzimmer wurde eine neuere Armbanduhr entwendet. Im Wohnzimmer fand der Täter in einer antiken Nachtkommode ein Kästchen mit antiken Taschenuhren, von welchen 21 entwendet wurden. Die Uhren haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach, Neckarelz: Seine Nerven lagen blank Am Freitag, 30.10.2020, gegen 16.55 Uhr, stellte eine Polizeistreife auf dem Bahnhofsplatz In Mosbach Neckarelz fest, dass einige Passanten der Maskenpflicht nicht nachkamen. Nach Aufforderung und Hinweis auf die bestehende Corona Verordnung setzten bis auf ei-nen 38-jährigen alle die mitgeführte Maske auf. Aus diesem Grund sollte der Maskenverweigerer einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser steigerte sich in die Situation so stark hinein, dass er sich schließlich in einem Psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde zusehends aggressiv, bedrohte die Beamten, verweiger-te es seine Personalien anzugeben und ging schließlich zur körperlichen Bedrohung über. Aus diesem Grund sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen das Anlegen der Handschließe wehrte er sich durch Treten und Wegdrehen. Bei dieser Rangelei wurden die zwei Beamten leicht verletzt. Beim Transport zur Dienststelle beruhigte sich der Mann immer mehr und entschuldigte sich bei den Beamten. Er gab an, dass er Vater von 12 Kindern sei und seine Nerven deshalb blank liegen würden. Trotz dieser Entschuldigung muss der Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mit einer An-zeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Bei der Polizei ist bekannt, dass der Mann eine Vielzahl Kinder hat, ob es allerdings ein "Dut-zend" sind wurde nicht ermittelt.

