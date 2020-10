Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Mann ohne Ticket schlägt im Zug einen Bundespolizisten

Eutin (ots)

Ein Mann ohne Ticket hat in einem Zug auf der Fahrt von Lübeck nach Kiel einen Bundespolizisten angegriffen. Der Unbekannte war am Samstagmorgen (17.10.2020) ohne Ticket unterwegs. Als der Mann sich weigerte, seine Identität der Zugbegleiterin zu nennen, holte sich die Bahnangestellte Hilfe von einem Bundespolizisten (in Uniform), der zufällig im Zug auf dem Weg zur Arbeit war. Der Beamte sprach den "Schwarzfahrer" einer dreiköpfigen Personengruppe an. Der Mann wollte sich nicht ausweisen und machte nur teilweise mündliche Angaben zu seiner Person. Beim planmäßigen Halt des Zuges im Bahnhof Eutin bäumt er sich dann plötzlich von seinem Sitzplatz auf und schlägt mit der Faust nach dem Beamten. Zeitgleich treten die beiden anderen Männer von hinten an den Beamten heran und lenken ihn ab. Diesen Moment nutzt der Mann, um sich der Kontrolle zu entziehen und läuft aus dem Zug. Eine Nacheile durch den Beamten sowie eine Nahbereichsfahndung durch die Landespolizei verlief ergebnislos. Der Beamte wurde durch den Faustschlag am Unterarm getroffen, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Die Personengruppe ist dem Bundespolizisten schon zu Fahrtbeginn aufgefallen, als sie zu zweit mit einem Elektroroller im Bahnhof Lübeck umherfuhren. Ihre Fahrt stellten die Männer nur nach mehrmaliger Aufforderung des Beamten widerwillig ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell