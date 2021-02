Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogenbeeinflussung festgestellt

Hoya (ots)

(LUE) Am Mittwochmittag, den 10.02.2021, fiel Beamten des PK Hoya ein blauer Kia-Ceed mit Nienburger-Kennzeichen auf. Der 31-jährige PKW-Fahrer wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hoya kontrolliert. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein im Polizeikommissariat Hoya freiwillig durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf mehrere Substanzen. Um das Ergebnis zu sichern, wurde eine freiwillige Blutprobe in der Helios-Klinik-Nienburg durch einen Arzt entnommen. Dem betroffenen Fahrzeugführer droht nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Zunächst wurde ihm außerdem die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.

