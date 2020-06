Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zweijähriges Kind bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagvormittag ein zweijähriges Kind bei einem Unfall mit einem Auto.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich der Zweijährige gegen 09:45 Uhr in Begleitung seines älteren Bruders sowie seines Großvaters an einer Straßenüberquerung der Wilhelm-Leuschner-Straße. Der Bruder riss sich plötzlich von der Hand des Großvaters los und rannte über die Straße. Kurz darauf lief der Zweijährige seinem älteren Bruder hinterher. Ein auf der Wilhelm-Leuschner- Straße in östlicher Richtung fahrender 63-Jähriger versuchte zwar zu bremsen, dennoch wurde das Kind von dessen Ford erfasst und dabei leicht verletzt.

