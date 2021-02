Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Spiegel mitgenommen - 14.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht grauen Mercedes Benz A-Klasse

Anröchte (ots)

Ein entgegenkommender Lastkraftwagen sorgte am Mittwoch (10. Februar), gegen 9.15 Uhr, für schätzungsweise 14.000 Euro Sachschaden am Wagen eines 22-jährigen Anröchters. Der 51-jährige Lkw-Fahrer kam ihm mit seinem Gefährt auf der L747 zwischen Altengeseke und Anröchte entgegen. Hierbei touchierte der Lkw den Wagen des 22-Jährigen mit dem Auflieger so stark, dass der Autospiegel abriss und Teile des Seitenbleches beim Wagen aufrissen. Der Lkw-Fahrer bemerkte nach eigenen Angaben den Vorfall nicht und fuhr weiter. Hierauf wendete der Anröchter seinen Wagen, fuhr dem Lkw hinterher und informierte die Polizei. Hierbei sah er noch einen grauen Mercedes Benz der A-Klasse, der vermutlich ebenfalls von dem Lkw touchiert wurde, sich bislang aber noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt hatte. Am Herringser Weg konnte eine Streifenwagenbesatzung schlussendlich den italienischen Lkw-Fahrer kontrollieren. Der abgerissene Außenspiegel des touchierten Wagens lag noch auf dem Auflieger des Lastkraftwagens. Die Beamten fertigten anschließend eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und ordneten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro an. Der Fahrer des grauen Mercedes Benz wird gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, um abzuklären, ob es durch den Vorfall auch zu einem Schaden an seinem Wagen gekommen ist. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell