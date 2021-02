Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Gedriftet - Blutprobe

Lippetal (ots)

Seiner driftenden Fahrweise hat es ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Lippetal zu verdanken, dass sein fahrerischen Können mit einer Blutprobe endete. Am Donnerstag (11. Februar) fiel gegen 23.40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung der junge Mann in seinem Wagen aus, als er im Kreuzungsbereich der "Alte Beckumer Straße"/"Hauptstraße" mit seinem Auto einen 180 Grad Drift hinlegte. Bei der anschließenden Kontrolle schlug der Drogenvortest auf Cannabis positive aus. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor noch gekifft und wollte nun nach Hause fahren. Über einen kleinen Umweg am Soester Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe wird es dann wohl auch mit leichtem Zeitverzug geklappt haben. (reh)

