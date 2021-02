Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Auto touchiert - Blutprobe

Geseke (ots)

Nach Zeugenangaben touchierte eine 51-jährige Gesekerin beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Straße "Dicke Birken" am Donnerstag (11. Februar), gegen 15.50 Uhr, einen anderen Wagen. Nachdem sie sich den Schaden angesehen hatte und von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen worden ist, stieg sie in ihr Auto und fuhr wieder los, anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Da sich die Zeugen das Autokennzeichen gemerkt hatten, fuhr eine Streifenwagenbesatzung zur Halteranschrift. Die Gesekerin räumte auch ein, dass sie mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz war. Ein Atemalkoholtest endete jedoch mit 0,52 Promille, worauf sie den Beamten erklärte, dass sie erst, nachdem sie zu Hause angekommen war etwas Alkohol getrunken hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nahmen die Polizeibeamten die Frau zur Entnahme einer Blutprobe mit ins Krankenhaus. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 600 Euro ein. (reh)

