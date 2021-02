Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht Werler Straße

Am Windhügel

Werl (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr auf einer Verkehrsinsel an der Werler Straße in Höhe der Einmündung "Am Windhügel" zwei Verkehrszeichen und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren. Der Schaden wurde am Donnerstag (11. Februar), gegen 9.45 Uhr, festgestellt und wird durch die Polizei auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell