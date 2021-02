Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Brunowall

Soest (ots)

Aufgrund der Schneemassen am Rande des Brunowalls war am Donnerstag (11. Februar), gegen 7.25 Uhr, die Fahrbahn so stark verengt, dass es im Gegenverkehr zweier Autos zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Der Fahrer oder die Fahrerin eines grauen/silbernen Audi Kombis setzte anschließend die Fahrt in Richtung Arnsberger Straße fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei geht davon aus, dass der linke Außenspiegel des Audi Kombi beschädigt sein müsste und bittet den Fahrer oder die Fahrerin, sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

