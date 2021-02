Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, kam es an der Lange Wende zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Leipzig war zu Fuß in Richtung Opmünder Weg unterwegs. Da die Gehwege durch den Schnee nicht zu benutzen waren, ging er auf der linken Seite der Fahrbahn. Hier kam ihm ein Transporter entgegen. Dieser touchierte den Fußgänger mit dem Außenspiegel. Dadurch wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der Fahrer blieb kurz stehen und fuhr dann einfach weiter. Aufgrund der Firmenwerbung auf dem Transporter konnte ein 26-jähriger Soester als Fahrer ermittelt werden. Er muss sich nun wegen einer Unfallflucht mit Personenschaden verantworten. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell