Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Dachstuhlbrand (Folgemeldung)

Möhnesee (ots)

Nachdem am Montagabend ein Dachstuhl in der Wiesenstraße in Flammen stand, konnten die Brandermittler nun den Tatort in Augenschein nehmen. Brandursache könnte ein Kurzschluss durch eindringende Feuchtigkeit sein. (lü)

