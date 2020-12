Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Autos entwendet

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Herzogin-Elisabeth-Straße / Bienrode 30.11./01.12.2020

In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Fahrzeuge gestohlen.

Der Halter eines VW T4 hatte sein Fahrzeug bereits am Montagmorgen vor seinem Wohnhaus in Bienrode abgestellt. Er hatte es ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Als er den Bulli am Dienstagabend wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass sich dieser nicht mehr am Abstellort befand.

Besondere Feststellungen oder verdächtige Personen hatte er zwischenzeitlich nicht feststellen können. Der Mann informierte die Polizei und erstattete eine Strafanzeige.

Ähnlich erging es einem jungen Mann, der sich von seinen Eltern ein Fahrzeug geliehen hatte. Am Montagabend parkte er den VW Touran auf einem Parkstreifen in der Herzogin-Elisabeth-Straße und wollte am nächsten Tag weiterfahren.

Doch auch er konnte am nächsten Morgen nur noch das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. Täterhinweise konnte er nicht geben.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen.

