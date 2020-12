Polizei Braunschweig

POL-BS: Raubüberfall - Zwei Personen wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 28.11.2020, 0.45 Uhr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Braunschweig einen Untersuchungshaftbefehl gegen zwei Männer, die am Wochenende einem Mann das Handy raubten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 56-Jähriger in der Innenstadt Braunschweigs unterwegs. Als er sich zu Fuß auf dem Heimweg befand, wurde von zwei jungen Männern unvermittelt angegriffen. Der Mann wurde geschlagen und stürzte zu Boden, wo seine beiden Angreifer auch weiterhin gewaltsam auf ihn einwirkten. Nachdem die jungen Männer von ihm abgelassen hatten und geflüchtet waren, stellte das verletzte Opfer fest, dass er sein Mobiltelefon nicht mehr bei sich hatte und schlussfolgerte, dass die beiden Männer es mitgenommen haben müssen. Der Mann wandte sich an einen nahegelegenen Kiosk und berichtete dort von dem Überfall. Daraufhin alarmierte der Kioskbetreiber die Polizei. An Hand einer Täterbeschreibung gelang es den Polizeibeamten, zwei Männer in unmittelbarer Nähe des Tatorts festzunehmen. Auch das Handy des 56-Jährigen konnten die Beamten des Polizeikommissariat Mitte auffinden und sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen die jungen Männer. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Personen wegen gemeinschaftlichen Straßenraubs.

