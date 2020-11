Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26. November 2020) sprengten Unbekannte den Geldautomaten einer Bank Am Marktplatz. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Anwohnerin wurde um 1:45 Uhr durch Geräusche in der Bank aufgeschreckt. Sie beobachtete einen maskierten Mann, der vor der Bank stand. Als sie den Notruf wählte, kam es zu einer lautstarken Explosion in der Bank.

Der Mann sei laut Zeugin ca. 1,80 - 1,90 Meter groß, habe eine normale Statur und sei schwarz gekleidet gewesen. Er trug zudem eine schwarze Sturmhaube, weiße Handschuhe und hielt eine schwarze Sporttasche in der Hand.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Hubschrauber, verliefen ohne Erfolg. Durch die Explosion entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet. Ob es Mittäter gibt und welches Fluchtfahrzeug genutzt wurde, ist nicht bekannt.

Ebenfalls unklar ist noch, welchen Stoff die Täter zur Sprengung benutzt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand, haben die Täter kein Bargeld erbeutet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (582)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell