Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußmatte in Hausflur von Mehrfamilienhaus brannte: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22 Uhr, brannte im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße, Ecke Hünfelder Straße, eine Fußmatte. Glücklicherweise entdeckte ein Nachbar das Feuer vor einer Wohnungstür im 1. OG und löschte den Brand sofort. Der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein 58-Jähriger aus Kassel, hatte von dem Feuer unmittelbar vor seiner Tür nach eigenen Angaben zunächst nichts mitbekommen. Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo ergaben, war die Matte offenbar von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden. Die Fußmatte, ein kleiner Teil des Bodenbelags und die Außenseite der Wohnungstür wurden beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen des Nachbarn blieben weitere Schäden aus. Verletzt wurde niemand.

Die Kripo ermittelt nun wegen Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 geführt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

