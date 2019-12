Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191216 - 1284 Frankfurt-Rödelheim: Brand in Parkhaus

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Zeugin fiel am Sonntag, dem 15. Dezember 2019, gegen 16.45 Uhr, in einem Parkhaus im Rödelheimer Bahnweg ein brennendes Fahrrad auf. Das Rad stand dort gegen eine Wand gelehnt, umringt von etwa sieben Jugendlichen. Diese ergriffen die Flucht, als sie die Zeugin sahen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Auch die Gebäudewand war durch die Flammen und den Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein über dem Parkhaus befindliches Fitnessstudio war zu diesem Zeitpunkt geöffnet und hatte Kundschaft.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu diesem Geschehen sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75553111 zu melden.

