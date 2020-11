Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Hinweis für Medienvertreter*innen am Donnerstag, 19.11.2020

Auch am heutigen Donnerstag, 19.11.2020, stehen unsere mobilen Presseteams im Norden und Süden des Dannenröder Forstes für Medienanfragen zur Verfügung. Eine feste Anlaufstelle für Medienvertreter wird heute im Süden, im Bereich der Absperrung am Waldrand des Logistiklagers, von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr eingerichtet. Pressevertreter begeben sich bitte aus Richtung Sportplatz Dannenrod den Weg "Zur Waldecke" am Waldrand entlang bis dorthin.

Sowohl Gesicht und Stimme wie auch die mobilen Medienbetreuungsteams stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei Bedarf stellen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten den Kontakt zu den Polizeisprecherinnen und -sprechern her.

Darüber hinaus können Sie die zentrale Pressestelle der Polizei auch telefonisch unter der Rufnummer 0641 / 7006 - 2058 erreichen. Weitere Informationen zum Polizeieinsatz werden Ihnen auch auf Twitter @polizei_MH zur Verfügung gestellt

Wir weisen wie immer dringend darauf hin, Gefahrenbereiche zu vermeiden und möglicherweise eingerichtete Sicherheitsbereiche nicht selbstständig zu betreten.

