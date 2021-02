Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Tür eingetreten

Soest (ots)

Am Mittwoch (10. Februar) fand ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niederbergheimer Straße seine Wohnungstür eingetreten vor. Sein Fernseher der Marke Samsung befand sich nicht mehr in der Wohnung. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zwischen Dienstag (2. Februar) und Mittwoch etwas aufgefallen war. (reh

