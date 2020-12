Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Täter brechen gewaltsam ein Schloss auf

KleveKleve (ots)

Am Dienstag (08. Dezember 2020) zwischen 00 Uhr und 07 Uhr morgens verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt auf einem abgelegenen Hof am Ende der Sackgasse Krähental. Die Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss der Werkstatt auf und entwendeten diverse maschinelle Werkzeuge. Zum Abtransport entleerten sie eine mit Mist gefüllte Schubkarre und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein neuer Wildzaun zum angrenzenden Wald wurde durch die Täter ebenfalls zerstört. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell