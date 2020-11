Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Hoher Schaden und drei Leichtverletzte bei Unfall

Auf der Antruper Straße sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Noch ist unklar, wie genau der Unfall passiert ist, da sowohl die Fahrer als auch Zeugen unterschiedliche Angaben gemacht haben. Klar ist, dass eine 56-jährige Autofahrerin aus Haltern am See und ein 52-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 14.45 auf dem Weg nach Hullern waren und im Bereich des Ortseingangs kollidierten. Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige, ihre 12-jährige Tochter, die mit im Auto saß, und der 52-jährige Fahrer leicht verletzt. Alle Drei konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bzw. Untersuchung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Antruper Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

