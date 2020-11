Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 20-Jähriger nach Tötungsdelikt festgenommen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der StA Essen und des PP Recklinghausen

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, ging bei der Polizei ein telefonischer Hinweis auf ein Tötungsdelikt in Marl ein. An der genannten Adresse im Stadtteil Brassert fanden Polizeibeamte, in einer Wohnung, eine 27-jährige Frau aus Marl mit tödlichen Verletzungen und einen 4-jährigen Jungen aus Marl mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Noch in der Nacht konnte ein 20-jähriger Marler als Tatverdächtiger im Stadtgebiet festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die StA Essen: Staatsanwalt Owusu-Ankomah

Für das PP Recklinghausen: KHK Althaus

