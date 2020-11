Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten/Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Beck- und der Dieselstraße wurden am Wochenende drei Autos aufgebrochen. Samstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 16.35 Uhr, haben unbekannte Täter an einem Hyundai i10 eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Beutel mit Kleidung gestohlen. Bereits am Freitagabend, zwischen 21 Uhr und 22.10 Uhr, wurde auf der Dieselstraße ein Nissan Micra aufgebrochen und eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Etwas später wurde dann noch ein 1er BMW auf dem Seitenstreifen der Beckstraße, in der Nähe des Tetraeder-Parkplatzes, aufgebrochen. Als die Fahrzeughalterin gegen 23.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, konnte sie noch sehen, wie ein unbekannter Mann wegrannte. Dann entdeckte sie das aufgebrochene Auto und das durchwühlte Handschuhfach, aus dem ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Den tatverdächtigen Mann, der in Richtung Siemensstraße flüchtete, konnte sie wie folgt beschreiben: dunkle Hautfarbe, Afro-Frisur, schlank, ca. 1,65m groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Hinweise zu den PKW-Aufbrüchen oder dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Am Köllnischen Wald haben unbekannte Täter einen weißen 3er BMW gestohlen. Der Wagen wurde zuletzt am frühen Samstagabend gesehen. Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, war das Auto dann aus der Einfahrt verschwunden. Der BMW hat ein BOT(troper)-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können.

Auf der Eichendorffstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem sie über den Gartenzaun geklettert waren, nahmen sie eine Leiter und stellten diese an ein gekipptes Fnester im ersten Obergeschoss. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Im Werth wurde am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Hintertür auf und durchsuchten dann die Räume. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck.

Am Wochenende wurde in ein Büro auf der Straße Ruhehorst eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen zwei Handys mit. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Dorsten:

Auf der Glück-Auf-Straße sind unbekannte Täter am Freitagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die unbekannten Täter über eine gekippte Terrassentür in die Wohnung und durchsuchten dann das Wohnzimmer. Gestohlen wurden offensichtlich zwei Laptops.

Auf dem Westwall wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Büroräume eines Wohn- und Geschäftshauses eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Büroräume und eine Küche nach Diebesgut. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und ein Schlüssel. Wie der oder die Täter ins Gebäude gekommen sind, wird noch ermittelt.

Gladbeck:

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Einbruch an einem Schwesternheim an der Horster Straße im Stadtteil Rosenhügel geben können. Eine Zeugin hatte dort am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, verdächtige Geräusche von Draußen gehört. Als sie nachschaute, sah sie eine Person, die wegrannte. Es wird vermutet, dass die Person in das Schwesternheim einbrechen wollte. Gestohlen wurde nichts. Eine nähere Beschreibung der verdächtigen Person gibt nicht. Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Auf der Münsterländer Straße hat es am Sonntagnachmittag einen (versuchten) Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Eine unbekannte Person hatte an einer Wohnungstür geklingelt, der Bewohner schaute nach und sprach kurz - durch die geschlossene Tür - mit der Person. Wenig später hörte der Bewohner ein lautes Geräusch von seiner Wohnungstür. Als er zur Tür ging, hörte er, wie offensichtlich mehrere Personen durch das Treppenhaus rannten. Außerdem stellte er fest, dass seine Tür aufgetreten war. Gestohlen wurde nichts. Die Person, die zuvor an der Tür war, wird wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, 1,50 bis 1,60m, mittellange schwarze Haare, leichter Bartansatz. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweies zu dem Jugendlichen oder dem Vorfall selbst machen könnnen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

