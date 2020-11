Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop- Rauxel: Verfolgungsfahrt über den Altstadtring

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Samstag fuhr ein 20-jähriger Dattelner mit seinem Auto, gegen 16:45 Uhr, am Engelsburgplatz über Rot. Er sollte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der 20-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr weiter. Bei seiner Fahrt über den Altstadtring gefährdete er mit seiner Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei setzte ihn schließlich in einer Sackgasse fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Dattelner nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und hatte offensichtlich Drogen genommen. Er bekam unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmitteln.

