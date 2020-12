Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Täter entwendet Bargeld

KleveKleve (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag und Montagmorgen (07. Dezember 2020) aus dem Büro einer sozial therapeutischen Werkstatt an der Rembrandtstraße Bargeld. Die Täter hebelten eine Terrassentür des Büroraums auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Aus einer aufgefundenen Geldkassette entwenden die Unbekannten eine dreistellige Summe Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Samstag (05. Dezember 2020) gegen 11.00 Uhr sah eine Zeugin einen unbekannten Mann im Außenbereich der Werkstatt. Der Mann soll circa 1,80 m groß sein, einen stoppeligen Bart haben und zur Tatzeit mit einer gelb-grün-gestreiften "Plümmelmütze", einer dicken schwarzen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

