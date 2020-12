Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Über 300 Schalen Katzenfutter gestohlen

Kleve-KellenKleve-Kellen (ots)

Den Slogan "Katzen lieben Vielfalt" offensichtlich zu wörtlich nahmen am Wochenende Langfinger in Kellen: Die unbekannten Täter öffneten zwischen Samstagabend und Montagmorgen (7. Dezember 2020) das Metallgitter zum Außenlager eines Handels für Tiernahrung an der Briener Straße und erbeuteten über 300 Schalen mit Katzenfutter. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

