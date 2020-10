POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 06.10.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 06.10.2020

Hofheim (ots)

1. Erneut versucht einzubrechen, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Freitag, 02.10.2020 bis Montag, 05.10.2020

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben sich unbekannte Täter erneut an dem Flörsheimer Vereinshaus in der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Zunächst kletterten die Unbekannten auf das Grundstück und hebelten dann mit einem Werkzeug an einer Seitentür. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Im Anschluss flüchteten die erfolglosen Einbrecher unverrichteter Dinge und mit leeren Händen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Gegenstände von Gartengrundstück gestohlen, Flörsheim am Main, Landesstraße 3028, gegenüber der Firma Rigterink, Sonntag, 04.10.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 05.10.2020, 19:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Tatzeitraum zwischen Sonntag- und Montagabend Beute im Wert von mehreren Hundert Euro in einem Schrebergarten in Flörsheim gemacht. Am Montag stellte der Besitzer gegen 19:15 Uhr fest, dass die Täter den Zaun des an der L 3028 gegenüber der Firma Rigterink gelegenen Grundstückes nach unten gebogen und dann den Garten durchsucht hatten. Neben diversem Werkzeug ließen die Täter auch einen gefüllten Benzin- sowie einen Dieselkanister mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Drei Fahrzeuge in Unfall involviert, Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Montag, 05.10.2020, 15:11 Uhr

(jn)Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag in Sulzbach. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin aus Sulzbach um 15:11 Uhr die Schwalbacher Straße von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Schwalbach, wo sie auf Höhe der Hausnummer 25 verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 45 Jahre alter BMW-Fahrer reagierte und stoppte seinen Wagen gleichsam. Aus bislang unbekannten Gründen übersah ein 43-jähriger VW-Fahrer aus Sulzbach die zwei stehenden Fahrzeuge und kollidierte mit dem Heck des BMW. Dieser wurde wiederum auf den Mercedes der 42-Jährigen aufgeschoben. Infolge der Kollision klagte der 45-Jährige über Schmerzen und musste in einem Krankenhaus untersucht werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro.

