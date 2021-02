Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - In Schlangenlinien auf der B65 unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am 12.02.2021, gegen 00:40 Uhr, meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer, der von Stadthagen aus, auf der Bundestraße 65, in Richtung der Autobahn fahren sollte. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen konnte das Fahrzeug, einen VW Polo mit Schaumburger Kennzeichen, auf der B65, kurz vor der Einmündung nach Riepen, sichten. Der Fahrzeugführer fuhr deutliche Schlangenlinien. Außerdem überfuhr er mehrfach die Mittellinie und bremste unvermittelt ohne ersichtlichen Grund ab. Die Polizisten konnten das Fahrzeug kurz vor der Einmündung nach Algesdorf anhalten. Während der Kontrolle lehnte der 32-jährige Fahrzeugführer aus Potsdam den angebotenen Atemalkoholtest ab und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Allerdings konnten die anwesenden Polizeibeamten trotz getragener Mund-Nasen-Bedeckungen einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen. Die Beamten ordneten daher die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

