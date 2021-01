Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270121-0060: Betrunkener Autofahrer nimmt Polizeibeamten die Vorfahrt

Wipperfürth (ots)

Mit gleichbleibender Geschwindigkeit fuhr ein 61-jähriger Mann aus Wipperfürth am Dienstag (26. Januar) gegen 16.15 Uhr die Untere Straße in Wipperfürth in Fahrtrichtung Kölner-Tor-Platz entlang. Dabei nahm er zwei Polizeibeamten an der Kreuzung Dr.-Eugen-Kersting-Straße / Untere Straße die Vorfahrt. Dies nahmen die Polizisten zum Anlass den Fahrer anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz fuhr. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dies hatte die Sicherstellung des Führerscheins zu Folge. Der Opel wurde bis zum Abtransport durch einen Abschlepper mit entsiegelten Kennzeichen an der Straße abgestellt.

