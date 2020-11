Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche in Mainz und im Mainzer Umland

MainzMainz (ots)

Montag, 23.11.2020, 01:30 - 05:30 Uhr, Mainz-Finthen

Über ein offenes Garagentor gelangten der oder die Täter in der Nacht zum Montag vermutlich an die Hauseingangstür des am Ortsrand Richtung Wackernheim gelegenen Einfamilienhauses. Am frühen Morgen konnten durch den Hausbesitzer Beschädigungen an seinem Finger-Print-System festgestellt werden. Im Zuge dessen auch Schäden an Türrahmen und Türschloss, welche auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Den Tätern gelang es jedoch nicht das Objekt zu betreten.

Montag, 23.11.2020, 09:00 - 15:30 Uhr, Mainz Neustadt

Zwischen 09:00 und 15:30 Uhr gelang es einem oder mehreren unbekannten Tätern sich Zugang zu einer Wohnung in der Boppstraße zu verschaffen. Die Wohnungseingangstür konnte durch Eintreten geöffnet und das Innere der Wohnung anschließend durchwühlt werden. Es wurde Bargeld, Schmuck und eine Armbanduhr entwendet.

Montag, 23.11.2020, 13:45 - 21:45 Uhr, Waldalgesheim

Zwischen 13:45 Uhr und 21:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Waldalgesheim. Über die Terrassentür gelangen der oder die Täter ins Objekt und verließen dies vermutlich durch ein Fenster. Das Innere des Hauses wurde von den Tätern durchwühlt. Es konnten mehrere Armbanduhren sowie Schmuck und Bargeld entwende werden.

In alle drei Fällen liegen bislang keine Hinweise auf mögliche Täter vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

