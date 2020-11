Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Baumheide - In Baumheide sind am Montag, 16.11.2020, drei zerkratzte Autos entdeckt worden.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand sind zwei Pkw und ein Transporter auf einem Parkplatz an der Straße Am Wellbach beschädigt worden. Alle Fahrzeuge standen auf einer Parkfläche für Anwohner im Bereich zwischen den Einmündungen Am Großen Wiel und der Seidensticker Straße. Der oder die Täter zerkratzten jeweils eine Fahrzeugseite der abgestellten Autos. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei VW Golf und einen VW Multivan, die alle in Bielefeld zugelassen sind. Ein VW Golf stand ab Freitag,30.10.2020, auf dem Parkplatz - die anderen beiden Autos wurden zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, beschädigt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

