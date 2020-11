Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw auf Parkstreifen angefahren

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der zwischen Dienstag und Mittwoch, 11.11.2020, einen Ford Focus in Baumheide beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte. Polizeibeamte schätzten den entstandenen Sachschaden an dem Pkw auf circa 3.000 Euro.

Ein 65-jähriger Bielefelder hatte seinen blauen Pkw-Kombi am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, am Jungbrunnenweg abgestellt. Über Nacht stand der Wagen zwischen den Einmündungen Eibenweg auf einem gegenüberliegenden Parkstreifen am Fahrbahnrand. Am Mittwochmorgen entdeckte der 65-Jährige gegen 08:00 Uhr starke Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite.

Die Karosserie des Ford Focus war über eine Länge von 2,50 Meter eingedrückt. Zudem befanden sich diverse Kratzer und Lackabrieb an dem Auto.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell