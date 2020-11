Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt die Eigentümer dieser Gegenstände?

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Babenhausen-

Die Polizei sucht die Eigentümer der auf den beigefügten Fotos abgebildeten Gegenstände, die ein Zeuge bereits am Mittwoch, 21.08.2019, in einem Gebüsch an der Splittenbrede fand.

Ein Bielefelder fand am Mittwoch, 21.08.2019, in einem Gebüsch an der Splittenbrede unter anderem verschiedene Schmuckstücke, eine Münzsammlung und einen weißen Koffer. Ein Teil der aufgefundenen Gegenstände konnten einer in der Nähe des Fundortes wohnhaften Bielefelderin wieder ausgehändigt werden.

Zwei unbekannte Frauen hatten diese Bielefelderin Mittwochvormittag aufgesucht und unter dem Vorwand, für eine Hausmitbewohnerin Kleidung genäht zu haben, Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Während eine der Frauen eine Nachricht für die Hausmitbewohnerin schrieb, entwendete ihre Begleiterin diverse Schmuckstücke der Bielefelderin.

Die Polizei fragt: Wem gehören die Gegenstände, die bisher nicht zugeordnet werden konnten?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0521/ 545-0 entgegen.

