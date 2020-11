Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Mofas und Rollern

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Brackwede / Windelsbleiche - Am Samstag und Sonntag, 15.11.2020, beschäftigten mehrere gestohlene Zweiräder die Bielefelder Polizei. Ein Mofa wurde kurzzeitig entwendet, am Lenkradschloss eines Rollers scheiterten die Diebe und mehrere gestohlene Zweiräder tauchten auf.

Am 14.11.2020, gegen 03:15 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Am Frerks Hof gerufen. Ein 45-jähriger Bielefelder war von lauten Geräuschen geweckt worden, die von einem Spielplatz ausgingen. Dort hatten zwei unbekannte Männer vergeblich versucht das Lenkradschloss eines Rollers aufzubrechen und flüchteten schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung in der Nähe des Tatortes blieb erfolglos.

Gegen 11:00 Uhr, 14.11.2020, wurde die Polizei darüber informiert, dass im Gebüsch eines Spielplatzes an der Erfurter Straße, ein Mofa liegen soll. Die Beamten fanden einen nicht mehr funktionstüchtigen Roller vor und ermittelten den Halter. Der Besitzer, ein 50-jähriger Bielefelder, erklärte den Beamten, dass er den Diebstahl nicht zur Anzeige gebracht hätte, da er das Fahrzeug ohnehin habe entsorgen wollen. Er versprach sich umgehend um die Entsorgung zu kümmern.

Im Zeitraum des 13.11.2020, 16:00 Uhr, und dem 15.11.2020, 08:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter den Roller eines 60-jährigen Bielefelders aus der Windelsbleicher Straße. Am Sonntag tauchte der Motoroller im Topmannsweg wieder auf und konnte dem Besitzer zurückgegeben werden. Ein weiterer Roller fand sich in unmittelbarer Nähe. An dem Zweirad war die Sitzbank und ein grauer Motorradhelm mit einem Sternenaufkleber entwendet worden. Der Besitzer, ein 46-jähriger Anwohner, hatte sein Fahrzeug zuletzt gegen 01:00 Uhr intakt gesehen.

Gegen 05:00 Uhr am Sonntag meldete ein 55-jähriger Bielefelder, dass das Mofa seiner Frau in der Jöllenbecker Straße gestohlen wurde. Kurz zuvor hatte er durch das geöffnete Fenster gehört, wie der unbekannte Täter das Lenkradschloss aufbrach und das Gefährt offenbar kurzschloss. Der Unbekannte entkam in Richtung Apfelstraße. Das Mofa wurde kurz nach der Diebstahlsmeldung aufgefunden und an die Halter übergeben. Eine Fahndung in der Umgebung des Tatorts nach dem Täter verlief ergebnislos.

Zeugen melden sich mit Hinweise zu möglichen Tätern oder den Tatgeschehen bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell