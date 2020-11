Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogen am Steuer und Fahrerflucht

EssenheimEssenheim (ots)

Mittwoch, 23.11.2020, 02:15 Uhr

Der Fahrer eines sportlichen Premiummodells einer deutschen Automarke sollte in der Nacht zum Montag auf der L426 zwischen Mainz und Essenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhalte-Aufforderung durch die Beamten und zieht links an diesen vorbei, um dann stark zu beschleunigen und zu flüchten. Die Beamten können dem 600 PS starken Fahrzeug zunächst nur schwer folgen. Nach etwa sieben Kilometern können sie jedoch beobachten wie das Fahrzeug in Essenheim plötzlich zum Stehen kommt. Der 21- jährige Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und blieb dann zunächst weinend neben dem Fahrzeug sitzen. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges können durch die Beamten im Frontbereich frische Beschädigungen festgestellt werden. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. In der weiteren Kontrolle stellt sich dann heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, er unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel steht und eine geringe Menge sogar bei sich führt.

Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht im Strafverfahren verantworten.

