Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Totschlag

MainzMainz (ots)

(Mainz-Gonsenheim) Am Samstag, 21.11.2020, wurde der Polizei gegen 21:50 Uhr durch Anwohner eine offensichtlich verletzte Person auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Ortskern von Mainz-Gonsenheim gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort insgesamt zwei verletzte Personen fest, wobei es sich um eine 23-jährige Deutsche und einen 27-jährigen Deutschen gehandelt hat. Beide Personen wiesen Verletzungen auf und wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Mainzer Krankenhäuser verbracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht gegen den 27 jährigen deutschen Staatsangehörigen der dringende Tatverdacht eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er soll im Laufe des Sonntags der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mainz vorgeführt werden, die über den Erlass eines Haftbefehls zu entscheiden hat. Weitere Einzelheiten zum Tathergang und den Verletzungen der Beteiligten können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

