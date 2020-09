Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall - Fahrzeugführer flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 3. September, an der Einmündung Frielinghauser Straße / Saalkampweg. Gegen 16.30 Uhr befuhr der unbekannte VW-Fahrer die Frielinghauser Straße in Richtung Süden und kam in Höhe Saalkampweg nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Zur Unterstützung der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der VW wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

