Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Werkzeugdieb

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 2. September, gegen 13 Uhr, fragte ein Unbekannter in einer Werkstatt auf der Pieperstraße nach Werkzeug für seinen angeblich defekten Roller. Als ein Mitarbeiter dem Hilfesuchenden eine Werkzeugkiste gab, entfernte sich der Unbekannte nach Reparatur an seinem Roller mitsamt des geliehenen Werkzeugs kurzerhand von der Örtlichkeit.

Die Person fuhr einen türkisfarbenen Roller und war zirka 1,80 Meter groß. Der geschätzt 30-jährige Mann hat eine Glatze, einen Kinnbart und ist stark tätowiert. Er war mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell