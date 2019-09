Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Wohnwagen mit Farbe beschmiert

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an der Verdistraße. Ein Kuchenheimer hatte an der Straße seinen hochwertigen Wohnwagen Samstagabend (19 Uhr) abgestellt. Als er Sonntagmorgen (10 Uhr) zu seinem Anhänger zurückkehrte, bemerkte er die Farbschmierereien am Wohnwagen.

