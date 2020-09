Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 3. September, an der Einmündung Alte Salzstraße / Reginenstraße wurde eine 62-jährige Radfahrerin aus Hamm schwer verletzt. Gegen 12.10 Uhr befuhr sie mit ihrem Pedelec die Reginenstraße in Richtung Westen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer 50-jährigen Audi-Fahrerin aus Hamm, die von der Alten Salzstraße nach links in die Reginenstraße einbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, indem sie stationär verblieb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. Die Unallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.(mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell