Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260121-0057: Container-LKW beschädigt Haus und fährt weiter

Wipperfürth (ots)

Ein Warnbake und eine Hausecke hat am heutigen Morgen (26. Januar) ein mit einem rostbraunen Container beladener LKW in Wipperfürth-Engsfeld beschädigt; anschließend fuhr er weiter. Gegen 08.05 Uhr passierte der dunkelblauer LKW mit der Aufschrift "Container Terminal Bonn" eine 90-Grad-Kurve. Direkt an den Innenradius der Kurve grenzt ein Haus, dessen Hausecke mit einer Warnbake kenntlich gemacht ist. Beim Durchfahren der Kurve geriet ein Teil des LKW-Aufbaus sowohl gegen die Bake als auch die Hausecke und beschädigte diese. Ohne anzuhalten setzte der LKW seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben beziehungsweise Hinweise zu dem LKW machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

