Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260121-0054: Betrunkener Autofahrer landet im Graben

Reichshof (ots)

Über 2,6 Promille war das Ergebnis eines Alkoholvortests bei einem Autofahrer, der am Montagnachmittag (25. Januar) auf der Ersbacher Straße mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 16.40 Uhr war die Polizei von Zeugen über den Unfall informiert worden, nachdem ein 32-Jähriger aus Wiehl in einer Kurve ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen war. Der Audi landete leicht beschädigt in einer abfallenden Böschung, aus der der Wagen von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der Mann führte den Unfall auf die glatte Straße zurück, jedoch dürfte auch sein persönlicher Zustand erheblich dazu beigetragen haben; ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

