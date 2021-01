Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260121-0056: Friedhofsgärtnerei aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Auf dem Bergfriedhof am neuen Friedhofsweg haben Unbekannte die städtische Friedhofsgärtnerei aufgebrochen und mehrere Gerätschaften mitgenommen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr am Montag (25. Januar) und 07.30 Uhr am heutigen Morgen eine Stahltüre auf. Mit einer Motorsäge, einer Heckenschere und einem Laubbläser machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

