POL-GM: 260121-0055: Blutprobe nach Auffahrunfall

An der Kreuzung B237 / B 256 in Wipperfürth-Ohl ist am Montagabend (25. Januar) ein Autofahrer aus dem Bereich Düren auf seinen Vordermann aufgefahren; weil er stark alkoholisiert war, musste er seinen Führerschein abgeben. Gegen 18.45 Uhr hatte der 30-Jährige aus Richtung Rönsahl kommend offenbar nicht mitbekommen, dass vor ihm an der Kreuzung ein Autofahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Er fuhr mit so hoher Geschwindigkeit auf den wartenden PKW auf, dass sein eigener Wagen anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Polizeibeamten eine deutlich verminderte Reaktionsgeschwindigkeit, was an der deutlichen Alkoholisierung des Mannes gelegen haben dürfte. Bei einem Alkoholvortest trat ein Wert von über 1,6 Promille zu Tage, was neben der Entnahme einer Blutprobe auch die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte.

