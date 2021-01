Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Silvesterabend im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 02:05 Uhr auf ein Flachdach eines Wohnhauses an der "Untere Straße" in Mönchengladbach Waldhausen. Dort schoben sie eine Rollade hoch, hebelten das Fenster auf und stiegen so in das Haus ein. Im Rahmen der Durchsuchung von mehreren Zimmern des Einfamilienhauses wurde Schmuck erbeutet. Anschließend verließ der ungebetene Besuch den Tatort wieder über das Flachdach.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell