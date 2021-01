Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270121-0059: Festnahme nach PKW-Kontrolle

Gummersbach (ots)

Eine Routinekontrolle hatte am Dienstag (26. Januar) für einen 75-Jährigen aus Euskirchen unangenehme Folgen; er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Autofahrer war gegen 12.30 Uhr im Stadtteil Bernberg auf dem Taubenweg von einer Polizeistreife angehalten worden. Zunächst stellten die Polizisten fest, dass die an dem VW Golf angebrachten Kennzeichen gar nicht auf das Auto ausgegeben und unterschiedliche Siegel auf den Nummernschildern zu finden waren. Auch war der Senior nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weitaus folgenreicher war aber die Tatsache, dass gegen den 75-Jährigen, drei Haftbefehle vorlagen. Die Polizei nahm den Euskirchener fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

