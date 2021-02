Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eisfläche geräumt

Bückeburg (ots)

(ma)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Bückeburg mussten am Sonntag gegen 14.00 Uhr mehrere Personen mit Lautsprecherdurchsagen dazu auffordern, die Eisflächen am Gevattersee zu verlassen. Das Gebiet um den Gevattersee lockte bei prächtigem Winterwetter viele Ausflügler aus Ostwestfalen und Schaumburg an.

Trotz des Dauerfrostes bestand für Personen, die sich auf der Eisfläche aufhielten, eine akute Gefahr in das Eis einzubrechen. Entsprechende Warnungen sind im Vorfeld durch Behörden, Medien und u.a. der DLRG kommuniziert worden. Zudem standen die Menschen dicht beieinander und konnten sich nicht durchgehend an die geltenden Corona-Regeln halten. Hinsichtlich der Coronaverstöße konnten die Beamten keine weiteren Ermittlungen führen, weil die Anzahl der Besucher zu hoch war und die Priorität darin bestand, die Eisfläche zu räumen. Die betroffenen Personen kamen den polizeilichen Anweisungen anstandslos nach.

