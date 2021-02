Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 12.02.2021, 22:45 Uhr und Samstag, den 13.02.2021, 12:50 Uhr, wurde in der Verdener Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Der graue BMW 5er mit Nienburger Kennzeichen war dort auf einer Parkfläche in Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde der Wagen im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 05021/9778-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell