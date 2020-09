Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Gartenhütte

Halver (ots)

Am Montag sind Unbekannte am Herweger Schleifkotten in eine Gartenhütte eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, kletterten in die Hütte und entwendeten diverse Werkzeuge, darunter Sägen und Akkuschrauber, außerdem Pfannen, eine komplette Angelausrüstung, eine Heißluftfriteuse und Stehlampen. Einer Zeugin war ein silbernes, mit drei Personen besetztes Fahrzeug aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

