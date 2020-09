Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy-Dieb erwischt

Menden (ots)

Einem Paketboten wurde am Montag um 10.40 Uhr das Mobiltelefon aus dem Wagen gestohlen. Der Geschädigte lieferte in der Pater-Kolbe-Straße ein Paket aus, als er hörte, dass jemand eine Tür seines Wagens zuknallte. Als er nachschaute, sah er einen Mann mit seinem Handy in der Hand in einem Mehrfamilienhaus verschwinden. Ein Zeuge gab einen Hinweis. Die Polizei schrieb eine Anzeige gegen einen 32-jährigen Mann wegen Diebstahls.

