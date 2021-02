Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Anonymer Hinweis auf Corona-Party

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 18:30 Uhr, erhielt die Polizei in Nienburg einen anonymen Hinweis. In einer Wohnung im Stadtteil Alpheide sollten Vorbereitungen für die Veranstaltung einer Corona-Party stattfinden. Bei einer Kontrolle durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte kein Verstoß gegen die Corona-Verordnung festgestellt werden. Allerdings ließen eine Vielzahl an Lebensmitteln und Getränken darauf vermuten, dass ein Treffen mit mehreren Personen geplant war. Die Polizisten führten daraufhin ein ermahnendes Gespräch mit dem verantwortlichen Wohnungsinhaber.

